Daily Beast: шесть экс-глав ЦРУ подписали письмо с критикой Трампа

Бывшие сотрудники службы безопасности США и шесть бывших директоров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) подписали совместное письмо с критикой американского президента Дональда Трампа из-за его решения отозвать доступ к секретной информации экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Об этом сообщает издание The Daily Beast, в редакцию которого была направлена копия.

Всего письмо подписали 12 бывших высокопоставленных чиновников американской разведки. В нем бывшие чиновники протестуют против «необдуманного и беспрецедентного» решения Трампа об отзыве доступа к секретной информации в отношении Бреннана.

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«Мы все согласны с тем, что действия президента не имеют ничего общего с тем, кому следует или не следует сохранять право на доступ к секретным данным — и со всем, что связано с попыткой задушить свободу слова», — написали экс-чиновники.

Среди бывших директоров ЦРУ, которые подписали совместное заявление, Дэвид Петреус и Леон Панетта. Отмечается, что документ также подписал и бывший директор ЦРУ Джеймс Клаппер.

«Решения о доступе к секретной информации должны основываться на соображениях национальной безопасности, а не на политических взглядах», — написали они в заключение.

Ранее Клаппер заявил, что не намерен после этого молчать о Трампе и его администрации.

15 августа официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила о решении президента США Дональда Трампа об отзыве допуска экс-директора ЦРУ Джона Бреннана к секретным материалам. Трамп считает, что Бреннан поставил под вопрос собственную объективность и репутацию, выдвигая необоснованные обвинения.