Ким Чен Ын назвал «разбойническими» санкции в отношении КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокомментировал международные санкции в отношении КНДР, сообщает RT со ссылкой Центральное телеграфное агентство КНДР.

По имеющимся данным, в ходе своей поездки в туристическую прибрежную зону Вонсан-Кальма Ким Чен Ын назвал меры, принимаемые в отношении Северной Кореи «разбойническими».

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«Грандиозная кампания по строительству прибрежного туристического района в Вонсане демонстрирует нашу борьбу против враждебных сил, пытающихся задушить наш народ разбойническими санкциями и блокадой», — сказал Ким Чен Ын.

Также северокорейский лидер заявил, что по завершении строительства туристической зоны «весь мир увидит единство и сплоченность партии, армии и народа».

15 августа минфин США опубликовал на своем сайте список новых санкций, которые вводятся в отношении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что МИД России прокомментировал новые санкции, введенные США в отношении КНДР.