Депутат Рады предложил ввести визовый режим с Россией

Депутат Верховной рады Юрий Чижмарь в эфире телеканала ZIK заявил, что россиян, которые посещают Украину, следует обязать получать визу.

По словам депутата, он не имеет ничего против, чтобы Украину посещали российские артисты или россияне, у которых есть бизнес на территории страны.

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«Но они должны сразу знать, что если едут, то должны получить визу», — подчеркнул Чижмарь.

При этом он отметил, что пограничники не могут «за пять минут» оценить, с какими намерениями человек едет в страну.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о подписании документа, после которого «в Москву будут ходить только медведи». Позднее он отметил, что украинские власти не планируют блокировать транзит российских грузов через территорию страны.