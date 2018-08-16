Депутаты Рады подрались в эфире телеканала из-за гей-парада

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Депутаты Верховной рады Сергей Шахов и Игорь Мосийчук подрались в эфире украинского телеканала «Прямой». Об этом сообщается в фейсбуке телеканала.

По данным телеканала, конфликт начался после того, как Шахов заявил, что Мосийчук посещает гей-парады.

Как отмечается, в начале парламентарии обменялись взаимными оскорблениями о после устроили драку.

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При этом драка между депутатами Рады также продолжилась после выхода из студии.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины Юрий Береза от «Народного фронта» и Александр Долженков из «Оппозиционного блока» устроили драку в сессионном зале.