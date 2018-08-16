В киевском суде произошла потасовка между полицией и адвокатами Януковича

В Оболонском районном суде Киева между полицейскими и адвокатами бывшего президента Украины Виктора Януковича произошла потасовка. Суд рассматривает дело против Януковича о госизмене, передает в прямом эфире украинский телеканал Newsone.

Согласно трансляции, суд поручил полиции обеспечить участие госадвоката Юрия Рябовола в заседании и объявил перерыв, после чего адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко пытались помешать Ряболову попасть в зал.

Реклама

Полиция попыталась оттеснить адвокатов, чтобы пропустить Рябовола в зал, в результате чего между защитниками и правоохранителями началась потасовка. Вскоре госадвокату удалось попасть в зал суда.

Ранее сообщалось, что Янукович подал иск против генпрокурора Украины Луценко.