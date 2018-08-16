Украинский генерал призвал разорвать все отношения с Россией

Бывший руководитель управления СБУ генерал-майор Василий Вовк призвал украинские власти полностью перекрыть границу с Россией. Об этом он сказал порталу «Обозреватель».

Такое предложение Вовк сделал, когда комментировал инициативу украинских властей по прекращению железнодорожного сообщения с Россией — министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял в начале августа, что на Украине рассматривают такое решение.

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«Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией. Оно так и должно быть, если у нас война», — сказал Вовк.

Также генерал посчитал необходимым прекратить финансовые отношения с Россией и приостановить торговлю. Он подчеркнул, что украинские власти должны проработать вопрос прекращения отношений между странами и действовать «прямо и однозначно».

Ранее бывший украинский министр экономики Виктор Суслов предостерегал от приостановки торговых отношений с Россией, отмечая, что Украина в этом случае понесет «колоссальный ущерб».