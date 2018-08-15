МИД Турции заявил о готовности России отменить визы для ряда граждан

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о достижении договоренности с Россией об отмене визового режима для владельцев служебных паспортов и предпринимателей, передает Haberturk.

«Мы достигли принципиального согласия по вопросу отмены виз для наших бизнесменов, особенно для водителей-дальнобойщиков», — сказал Чавушоглу.

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По его словам, российско-турецкая рабочая займется работой по вопросу облегчения визового режима после праздника Курбан-Байрам.

Ранее сообщалось, что МИД России заявил о готовности к либерализации визового режима с Турцией.