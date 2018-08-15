Пенс призвал Турцию «не испытывать терпение Трампа»

Американский вице-президент Майк Пенс в своем твиттере обратился к турецкому руководству с призывом освободить американского пастора Эндрю Брансона.

«Пастор Эндрю Брансон — невиновный человек, удерживаемый в Турции, и справдливость требует, чтобы он был освобожден. Турции стоит не испытывать терпение Трампа, который намерен добиться того, что невинно заключенные в тюрьмы за границей американцы вернутся в Соединенные Штаты», — написал Пенс.

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Он также подчеркнул, что вместе с Трампом намерен проявить стойкость в данном вопросе до тех пор, пока Брансон не вернется домой в США.

Ранее сообщалось, что Турция отказалась выдать США арестованного американского пастора.