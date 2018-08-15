Захарова: с ролью супермена США не справились

Соединенные Штаты, заявившие некогда о своей исключительности, не справились с ролью супермена, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова выступая на встрече с участниками международного образовательного форума «БалтАртек», сообщает РИА «Новости»

«Была придумана концепция исключительности США… Но если бы США могли приносить стабильность, регулировать стабильность, то многие приняли бы эту концепцию. С ролью супермена США не справились», — сказала Захарова.

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Она отметила увеличение количества конфликтов, их более глобальный характер.

По ее словам, США не смогли реализовать задачи, стоящие перед государством, заявившим о своей особой роли.

Ранее Захарова рассказала о зеркальном ответе на санкции США.