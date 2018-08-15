Дания намерена построить забор у немецкой границы
Министерство охраны окружающей среды Дании одобрило строительство ограждения вдоль границы с Германией, сообщает Deutsche Welle.
Мера призвана предотвратить распространение африканской чумы свиней, которую переносят дикие кабаны.
Строительство планируется завершить к концу 2019 года.
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Ранее суд Калифорнии отклонил иск властей штата к администрации президента США Дональда Трампа о запрете строительства стены на границе с Мексикой.
Министерство внутренней безопасности Соединенных штатов посчитало решение суда справедливым.