Netflix поделился первыми кадрами со съемок «Леденящих душу приключений Сабрины»

Американская компания Netflix разместила первые фотографии сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», премьера которого запланирована на этот год. Об этом сообщает Page Six.

Как отмечается, сериал снимается на основе комиксов Archie «Сабрина — маленькая ведьма», но будет мрачнее, чем версия 1996 года. Главную роль Сабрины Спеллман исполнит Кирнан Шипка. Также в сериале задействованы актеры Ричард Койл, Люси Дэвис, Миранда Отто и Тати Габриэлль.

Ранее в сети появилась первая фотография со съемок полнометражного игрового фильма «Мулан». На фотографии исполнительница заглавной роли китаянка Лю Ифэй держит меч в позе, повторяющей позу героини одноименного мультфильма.