В Раде посчитали «нормандский формат» неэффективным

Внефракционный депутат украинской Рады Виктор Балога заявил о неэффективности «нормандского формата». Об этом он сказал в эфире NewsOne.

По словам Балоги, доверившись Франции и ФРГ, украинская сторона лишилась субъектности.

«Мы поверили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции — чем рынки России», — сказал Балога.

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Он добавил, что люди действуют прагматично в интересах правительств своих стран. Депутат подчеркнул, что «нормандский формат» не работает, поскольку французская и немецкая стороны ничего не делают для Украины. По его мнению, если ситуация не изменится, другие государства перестанут «считаться» с Украиной.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас назвал состоявшиеся в Берлине переговоры «нормандской четверки» по Донбассу «исчерпывающим, очень открытым и конструктивным» диалогом.