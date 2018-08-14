В США сторона обвинения закончила допрос свидетелей по делу Манафорта

В США сторона обвинения закончила допрашивать свидетелей по делу экс-главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что обвинение представляло улики и допрашивало свидетелей в течение десяти дней с начала процесса. Манафорта подозревают в том, что с 2010 по 2014 год он не заплатил налоги с примерно $16 млн. При этом он якобы держал деньги в иностранных банках.

Ранее бизнесмен Рик Гейтс, работавший с экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, рассказал, что последний много работал с украинскими политиками.