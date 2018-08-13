МИД России ответил на обвинения США в применении химоружия в Солсбери

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление в связи с новыми антироссийскими санкциями США. Сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

8 августа Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против России из-за инцидента с применением химического оружия в британском Солсбери.

Реклама

В МИД отметили, что Госдеп предпочитает игнорировать тот факт, что Россия завершила программу по уничтожению химоружия, и это прошло под международным контролем в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия (КЗХО).

Также в сообщении подчеркивается, что Москва рассматривает обвинения США в причастности к инциденту в Солсбери как очередную попытку представить Россию безответственной в плане исполнения международных обязательств.

«Такая постановка вопроса выглядит особенно лицемерной с учетом того, что сами США не спешат с уничтожением своего арсенала химоружия и остаются единственной страной-участником КЗХО обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ», — отметили в МИДе.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм назвал условие улучшения отношений России и США.