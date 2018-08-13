ABC: Белый дом намерен «наказать» экс-сотрудницу за запись разговоров с Трампом
Адвокаты Белого дома намерены «наказать» бывшую помощницу президента США Омаросу Маниголт-Ньюман за тайную запись разговор американского лидера Дональда Трампа с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. Об этом сообщает ABC News.
По данным телеканала, юристы изучают, какие меры они могут предпринять по отношению к Маниголт-Ньюман.
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Как отмечается, в частности, Белый дом планирует запретить Маниголт-Ньюман публикацию других записей.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал Маниголт-Ньюман «жалким человеком».