Северная и Южная Корея начали подготовку к новому саммиту

Представители КНДР и Южной Кореи приступили к обсуждению сроков и места проведения нового межкорейского саммита. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным агентства, встреча представителей двух стран проходит в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом.

Реклама

Как отмечается, делегацию Южной Кореи возглавил министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн, а делегацию КНДР представляет председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Ранее сообщалось, что правительство Северной Кореи в одностороннем порядке отложило совместную с Южной Кореей инспекцию автомобильных дорог.