Мадуро рассказал о расследовании покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил, что в расследовании покушения на него не будет «неприкасаемых».

По его словам, «экстремистской» оппозиции Венесуэлы необходимо знать о том, что в расследовании данного дела не будет «неприкасаемых».

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Он также подчеркнул, что вооруженные силы Венесуэлы защитят «целостность страны».

Мадуро добавил, что власти Венесуэлы проведут тщательное расследование покушения на него.

Ранее Мадуро заявил, что в подготовке покушения на него участвовал экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

По его словам, Сантос отдал приказ об осуществлении покушения.