Эрдоган призвал Вашингтон «вернуться в правовое русло»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара призывает Вашингтон вернутся в «правовое русло». Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, Турции действует «исходя из норм международного права».

Он также добавил, что Анкара «приглашает США вернутся в правовое русло» в двусторонних отношениях.

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Эрдоган подчеркнул, что попытка США добиться освобождения американского пастора Эндрю Брансона с помощью санкций является недопустимой.

Ранее сообщалось, что Эрдоган анонсировал ответ на объявление торговой войны.