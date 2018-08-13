Эрдоган призвал Вашингтон «вернуться в правовое русло»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара призывает Вашингтон вернутся в «правовое русло». Об этом сообщает Anadolu.
По его словам, Турции действует «исходя из норм международного права».
Он также добавил, что Анкара «приглашает США вернутся в правовое русло» в двусторонних отношениях.
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Эрдоган подчеркнул, что попытка США добиться освобождения американского пастора Эндрю Брансона с помощью санкций является недопустимой.
Ранее сообщалось, что Эрдоган анонсировал ответ на объявление торговой войны.