Лавров напомнил США о химразоружении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/947/11630947/RTX24189-pic905-895x505-20454.jpg">

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила химразоружение России три года назад. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом министр отметил, что США, которые должны были подтвердить разоружение примерно в те же сроки, что и Россия, свои обязательства не выполнили.

Реклама

«Они опять попросили о переносе — теперь до начала 20-х годов, так что, скорее, нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в рамках ОЗХО Россия три года назад получила подтверждение «всех мыслимых инспекций» того, что процесс химического разоружения России завершен. При этом страна, по его словам, от инспекций не закрывается.

Ранее сообщалось, что США планируют принять второй пакет антироссийских санкций из-за инцидента с отравлением «Новичком» в Солсбери.