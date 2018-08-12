Президент Ирана считает необходимым соглашение о разграничении дна Каспия

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что считает необходимым продолжить переговоры по окончательному разграничению дна Каспия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Роухани, конвенция о статусе Каспийского моря, работа над которой велась 22 года, недостаточно четко устанавливает разграничительные линии на море. Он считает, что необходимо разработать отдельное соглашение.

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«На наш взгляд, предполагаемая для подписания конвенция по Каспию не устанавливает окончательно разграничительные линии на море, переговоры между сторонами должны быть продолжены», — сказал Роухани.

Сегодня, 12 августа 2018 года, проходит Пятый Каспийский форум, в ходе которого лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана определяют статус Каспия. Центральным событием станет подписание на высшем уровне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о создании Каспийского экономического форума.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита глав государств «Каспийской пятерки».