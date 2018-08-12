Эксперт оценил значимость конвенции по Каспию

Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин посчитал, что подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря поможет расширить сотрудничество стран региона. Слова эксперта передает РИА «Новости».

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что все вопросы по взаимодействию государств на Каспии были согласованы и в воскресенье, 12 августа, будет принято «историческое решение». Отмечалось, что главы России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана встретятся в Актау и подведут итог переговорам по определению правового статуса Каспийского моря.

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Притчин отметил, что новые договоренности приносил каждый саммит по статусу Каспия. При этом он посчитал, что конвенция имеет значительно большую важность, чем декларации и политические заявления.

«Конвенция хороша тем, и ее значимость велика потому, что это международное соглашение, подписанное президентами, обязательное для исполнения. Это уже не декларация, не политическое заявления», — подчеркнул Притчин.

По словам эксперта, в данный момент найдена «компромиссная формула», которая, с одной стороны, позволит защитить экологию Каспия, а с другой — позволит развивать совместные технологические проекты, к примеру, Транскаспийский трубопровод.