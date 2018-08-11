Названа дата похорон депутата Коровникова

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил соболезнования родным депутата Александра Коровникова и сообщил, что похороны состоятся во вторник, 14 августа, передает РИА «Новости».

«Гражданская панихида и отпевание состоятся во вторник, 14 августа, в 11 часов. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище… С сожалением, с болью в сердце мы восприняли данную трагедию, которая с ним произошла. Откровенно говоря, для меня это было неожиданное известие. Я выражаю искренние соболезнования всем родным, близким Александра Коровникова», — сказал Швыткин.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил, что умерший в возрасте 63 лет депутат Государственной думы Александр Коровников побывал во многих горячих точках за свою жизнь и страдал от тяжелой болезни.