Стала известна причина смерти депутата Коровникова

Экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил, что умерший в возрасте 63 лет депутат Государственной думы Александр Коровников побывал во многих горячих точках за свою жизнь и страдал от тяжелой болезни, передает «ФАН».

«Тяжелая болезнь вырвала его из наших рядов. Память о нем будет жить в наших сердцах», — заявил Митин.

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Он также отметил, что Коровников посвятил свою жизнь заботе о ветеранах, занимал должность председателя комитета по делам ветеранов, а также выступил в качестве одного из авторов закона «О ветеранах».

Ранее сообщалось о смерти депутата от партии «Единая Россия» Александра Коровникова.