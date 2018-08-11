Назарбаев анонсировал «историческое решение» по Каспию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что все вопросы по взаимодействию государств на Каспии были согласованы, и 12 августа будет принято «историческое решение». Об этом сообщает РИА «Новости».

Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана встретятся в Актау и подведут итог переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. По словам главы Казахстана, «непростые переговоры» по этому вопросу велись более 20 лет.

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«Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас», — подчеркнул Назарбаев.

В декабре 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактической готовности конвенции по правовому статусу Каспия.