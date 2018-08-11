Пушков отреагировал на возможный отзыв греческого посла из России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посчитал, что греческие власти «погорячились», если действительно решили отозвать своего посла из Москвы. Свое мнение сенатор выразил в твиттере.

По словам Пушкова, отзыв посла из страны всегда является «чрезвычайной мерой».

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«Если Греция действительно решила отозвать своего посла из Москвы, то полагаю, что в Афинах погорячились», — отметил чиновник.

Также он добавил, что такой шаг прежде всего невыгоден греческим властям. Пушков резюмировал, что Афины «ничего не выиграют» от конфронтации с Россией.

Ранее источник в правительстве сообщил, что МИД Греции отзывает посла из Москвы.

«Такое решение принято. Решение принял лично министр иностранных дел Никос Котзиас», — сказал источник.

Также он рассказал, что греческий посол Андреас Фриганас покинет Москву в ближайшее время, после чего в Россию будет направлен другой дипломат. По его словам, сейчас неизвестно, когда именно это произойдет.

В греческом МИДе данную информацию пока не прокомментировали.