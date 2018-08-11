Умер депутат Александр Коровников

Александр Коровников, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат фракции.

Причины и обстоятельства смерти депутата в данный момент не уточняются.

Александр Коровников родился 30 апреля 1955 года в Липецкой области в городе Грязи. В 1976 году он закончил обучение в Высшем политическом училище МВД, а в 1986 году окончил Военно-политическую академию. С 2000 по 2007 годы он работал в Счетной палате России, с 2007 года он стал сенатором от Новгородской области. Коровников являлся почетным работником Счетной палаты и почетным сотрудником МВД России.

С 18 сентября Коровников стал депутатом Госдумы. Он входил в комитет по обороне нижней палаты парламента.