Источник: МИД Греции отзывает посла из Москвы

Министерство иностранных дел Греции приняло решение об отзыве из Москвы посла Андреаса Фриганаса, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.

«Такое решение принято. Решение принял лично министр иностранных дел Никос Котзиас», — сказал источник.

Реклама

Источник отметил, что Фриганас вернется в Афины в ближайшие дни, после чего в Москву будет направлен другой дипломат. На данный момент неизвестно, когда именно это произойдет. Официальный комментарий греческого внешнеполитического ведомства на данный момент отсутствует.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова попросила Грецию объяснить ситуацию с визами для священников РПЦ.