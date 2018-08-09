В МИД России пообещали ответить на санкции со стороны США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «надуманным» предлог, под которым американская сторона намерена ввести антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Захаровой, разговор с российской стороной с позиции силы и при помощи языка ультиматумов является бесперспективным и бесполезным.

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«Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона», — заявила Захарова.

Она добавила, что на фоне происходящего заявление о готовности США к улучшению отношений с российской стороной является «неприкрытым лицемерием».

Ранее член Совета федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов заявил, что в ответ на санкции США Россия должна отказаться от использования доллара.