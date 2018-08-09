Президент Сербии поддержал разграничение с албанцами в Косово

Сербский президент Александар Вучич выступил с заявлением, в котором поддержал разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии с целью избежания конфликтов в дальнейшем, передает РТС.

«Я выступаю за, и не скрываю этого, всячески поддерживаю и представляю это как свою политику, получит ли она поддержку народа или нет, но выступаю за разграничение с албанцами», — сказал Вучич.

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Он также подчеркнул, что успех в разграничении будет зависеть не только от Сербии.

«Для танго нужны двое», — сказал Вучич.

Он также подчеркнул, что наличие территории, где неизвестно «кому что принадлежит» является источником потенциальных конфликтов и проблем.