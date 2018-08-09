WP: Трамп сможет вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы

Белый дом разрабатывает указ, который позволит президенту США Дональду Трампу вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы, сообщает Washington Post.

По данным издания, Трамп сможет вводить санкции за усилия по распространению дезинформации, а также за участие в кампании против американских выборов.

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Отмечается, что таким образом администрация Трампа хочет показать «серьезность» своих намерений в отношении России по делу о «вмешательстве в выборы в США».

8 августа член юридической команды президента США Дональда Трампа по делу о «российском вмешательстве» — юрист Джей Секулов — сказал, что если специальный прокурор США Роберт Мюллер вызовет Трампа для дачи показаний по «российскому делу», то это вызовет судебную тяжбу, которая дойдет до Верховного суда.