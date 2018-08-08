Песков рассказал о письме Трампа к Путину

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что письмо от американского лидера Дональда Трампа было получено по дипломатическим каналам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что передал администрации президента России письмо от Трампа.

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«Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что в Кремле пока не ознакомились с содержанием письма и выразил надежду, что оно поступит в администрацию президента «в ближайшее время».

По словам сенатора Пола, письмо посвящено вопросам противодействия терроризму, активизации законодательного диалога и возобновления культурных обменов.