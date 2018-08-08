Эксперт прокомментировал новые подробности о переговорах Путина и Трампа

Эксперт Александр Кубышкин дал комментарий в связи с появившейся в СМИ информацией о содержании документа, переданного российским лидером Владимиром Путиным американскому коллеге Дональду Трампу во время саммита в Хельсинки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кубышкина, появление такой информации не свидетельствует о том, что лидеры достигли каких-либо договоренностей. Он подчеркнул большую вероятность того, что для рассмотрения вопросов, связанных с российского-американским сотрудничеством, будет создана отдельная группа.

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«Пока мы видим очень интересное сочетание политики Трампа в отношении России: с одной стороны — многочисленные миролюбивые заявления, с другой – продолжение санкционной политики, введение жестких ограничений», — сказал Кубышкин.

Он добавил, что, несмотря на это, наметились элементы сотрудничества стран по ситуации в Сирии. Пентагон также выступает за продолжение и восстановление двустороннего сотрудничества. При этом проблема ограничения вооружений по-прежнему сохраняет актуальность.

«Договор является краеугольным камнем для определения повестки отношений между Россией и США в области стратегии разоружения», — заметил Кубышкин.

Ранее сообщалось, что Путин на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом предлагал вынести на обсуждение меморандум, где упоминались, в том числе, ядерное разоружение и запрет на применение оружия в космосе.