Оппозиционных депутатов в Венесуэле могут лишить неприкосновенности

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что двух депутатов парламента от оппозиционной партии могут лишить депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кабельо, такое решение связано с причастностью депутатов к покушению на президента страны Николаса Мадуро.

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Вопрос о лишении депутатов неприкосновенности будет рассматриваться учредительным собранием Венесуэлы в среду, 8 августа.

Ранее Мадуро призвал правительства США и Колумбии раскрыть связи между организаторами покушения, проживающими на территории этих двух государств.

В субботу, 4 августа, на Мадуро было совершено покушение. Злоумышленники использовали дроны со взрывчаткой.