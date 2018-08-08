Чешский сенатор сравнил Украину с черной дырой

Чешский сенатор Ярослав Дубрава, побывавший в Крыму, сравнил Украину с черной дырой. Об этом политик рассказал в интервью чешскому изданию Parlamentni Listy.

Дубрава рассказал, что когда он посетил Крым, украинский посол направил Чехии ноту протеста с просьбой наказать сенатора.

Реклама

«Я написал ему, что он глубоко ошибается, вводит в заблуждение моих сограждан и институты Чехии, когда заявляет, что я незаконно въехал на Украину. Мы ответили ему, что я посетил территорию Российской Федерации», — заявил сенатор.

Он также призвал задуматься над тем, где сейчас деньги, которые Европа выделила Украине.

«Эти деньги исчезли в черной дыре. И я не думаю, что их когда-нибудь вернут», — подчеркнул Дубрава.

Ранее депутат бундестага рассказал, сколько ФРГ теряет от антироссийских санкций.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.