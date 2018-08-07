Обаме присудили премию имени Кеннеди в области защиты прав человека

Бывший президент США Барак Обама стал лауреатом премии имени Роберта Ф. Кеннеди в области защиты прав человека. Об этом сообщается на сайте организации.

«Бобби Кеннеди был одним из моих героев. Я впервые пошел на государственную службу, потому что хотел быть частью чего-то большего, чем я сам, и верил, что мое собственное спасение было связано со спасением других», — приводятся на сайте премии слова Обамы.

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Награду организации также получили руководитель телеканала Discovery Дэвид Заслав, генеральный директор компании по медицинскому страхованию Humana Брюс Бруссард и губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.

Ранее сообщалось, что четыре города США подали в суд на Трампа за подрыв ObamaCare.