В МИД России осудили санкции США против Ирана

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Москва осуждает любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, в особенности затрагивающие интересы третьих стран.

Об этом говорится говорится в комментарии МИДа России в связи с восстановлением экстерриториальных санкций США против Ирана.

В российском внешнеполитической ведомстве отметили, что глубоко разочарованы шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана.

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«Введение первого «пакета» американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая. Это яркий пример продолжения Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231, попрания норм международного права», — заявили в МИД.

Также там отметили, что МАГАТЭ регулярно подтверждает, что Иран строго придерживается своих обязательств, а предусмотренные СВПД меры проверки и контроля применяются в полном объеме, что «само по себе надежное свидетельство мирного характера иранской ядерной программы».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которые ведут бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с США.