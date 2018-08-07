LA Times: Трампа захотели лишить звезды на голливудской «Аллее славы»

В США городской совет Западного Голливуда решил провести голосование в связи с предложением о том, чтобы звезда американского президента Дональда Трампа была убрана с «Аллеи славы». Об этом пишет The Los Angeles Times.

Как отмечается, с таким предложением выступили мэр города Джон д'Амико и член городского совета Линдси Хорват. Они призывают убрать звезду Трампа с «Аллеи славы» из-за его «возмутительного обращения с женщинами и других действий».

Реклама

Уточняется, что Трампу также ставят в вину разделение детей и родителей на границе США с Мексикой, а также отрицание результатов расследования «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что на голливудской «Аллее славы» рядом с звездой президента США Дональда Трампа появились двое мужчин, одетых в военную советскую форму солдат, спустя несколько дней после нападения вандала на именную звезду.