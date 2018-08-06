Источник: МИД Греции вызвал представителя посольства России в Афинах

Представитель посольства России в Афинах был вызван в МИД Греции 6 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Греции.

Отмечается, что ему было заявлено о демарше из-за высылки греческих дипломатов из Москвы.

«Греческая сторона заявила о демарше в связи с действиями (Москвы) против Греции», — сообщил источник.

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Ранее в МИД России был вызван посол Греции в Москве Андреас Фриганас.

Ему была вручена нота о зеркальных мерах в ответ на высылку двух российских дипломатов из Греции.

В июле МИД России выразил протест греческому послу из-за антироссийских заявлений Афин.