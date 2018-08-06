ABC: адвокат Трампа рассказал, к чему приведет повестка на допрос по «российскому делу»

Член юридической команды президента США Дональда Трампа по делу о «российском вмешательстве» — юрист Джей Секулов — сказал, что если специальный прокурор США Роберт Мюллер вызовет Трампа для дачи показаний по «российскому делу», то это вызовет судебную тяжбу, которая дойдет до Верховного суда. Об этом он заявил в эфире американского телеканала ABC News.

По словам адвоката Трампа, на данный момент юридическая команда президента США придерживается мнения, что встреча Трампа со спецпрокурором Мюллером нежелательна.

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«Повестка в суд для дачи прямых показаний никогда не была опробована судом в отношении президента Соединенных Штатов», — сказал адвокат Трампа.

Если Мюллер попытается заставить президента США дать показания, то возникнет правовая проверка конституционности такого требования от действующего президента, отметил Секулов.

По словам Секулова, не было никаких доказательств какого-либо сговора между избирательным штабом Трампа и Россией во время президентских выборов в 2016 году.

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани рассказал, когда Трамп примет решение о встрече с Мюллером.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.