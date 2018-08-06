Порошенко рассказал о своей инициативе по «патронажу» ЕС над ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о собственной инициативе о передаче части территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик под патронаж государств ЕС, передает «112 Украина».

«На саммите Украина-ЕС мы договорились о запуске моей инициативы по «патронажу» со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для внедрения проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин», — написал Порошенко.

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Речь идет о саммите Украина-ЕС, который прошел в Брюсселе 9 июля

Ранее сообщалось, что Верховная рада возложила на Запад ответственность за судьбу закона о статусе Донбасса.