В сети появилось видео взрыва дрона во время выступления Мадуро

Глава венесуэльского издания El Nacional Мигель Отеро опубликовал видео взрыва, на котором беспилотник взрывается над местом выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ролик размещен на его странице в твиттере.

На размещенном видеоролике дрон взрывается над проспектом Боливара в Каракасе.

Ранее сообщалось, что в Каракасе неизвестные попытались убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро при помощи дрона со взрывчаткой. Глава Banco Bicentenario del Pueblo Мигель Перез Абад заявил, что президент Венесуэлы не пострадал в результате нападения.