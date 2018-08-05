Трамп высказался о встрече своего сына с Весельницкой

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что он обеспокоен из-за встречи его сына Дональда Трампа — младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой.

«Фейковые новости, абсолютный вымысел, что я обеспокоен встречей, которую мой замечательный сын Дональд провел в Trump Tower. Эта встреча предназначалась для получения информации об оппоненте и была совершенно законной», — написал он в твиттере.

Ранее дочь и советник президента США Иванка Трамп во время большого интервью также прокомментировала встречу в небоскребе Trump Tower, которая фигурирует в деле о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.