В МИД России осудили покушение на Мадуро

В Министерстве иностранных дел (МИД) России выступили с решительным осуждением покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИДа.

«Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы», — говорится в сообщении российского МИДа.

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По мнению составителей заявления, данные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране во время съезда Социалистической единой партии Венесуэлы, который «наметил первоочередные шаги» для восстановления экономики страны. Также в российском МИДе призвали к решению политических разногласий «исключительно мирным и демократическим путем» и выразили солидарность с жителями Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что на Мадуро было совершено покушение. Позднее агентство Associated Press, со ссылкой на местных пожарных, сообщало, что за покушение приняли взрыв газа.