Колумбия отвергла обвинения в причастности к покушению на Мадуро

Колумбия отвергла обвинения в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление колумбийского МИДа.

Мадуро ранее заявил, что за покушением на него могут стоять колумбийские «правые силы» и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

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«Заявления, что колумбийский лидер может быть ответственным за предполагаемое покушение на венесуэльского президента, выглядят абсурдными, и у них нет никакого основания», — говорится в коммюнике МИД Колумбии.

В заявлении также отмечается, что у венесуэльского лидера «вошло в привычку» обвинять Колумбию во всех ситуациях.

Ранее венесуэльские пожарные заявили, что за взрыв, произошедший во время речи Мадуро, приняли взрыв газа.