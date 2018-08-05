AP: за покушение на Мадуро приняли взрыв газа

Венесуэльские пожарные рассказали, что за взрыв, связанный с покушением на президента страны Николаса Мадуро, был принят хлопок газа в квартире неподалеку, сообщает Associated Press.

По словам служащих, в квартире, расположенной неподалеку от места, где проходило выступление президента, взорвался газовый баллон. Они заявили, что именно этот хлопок и последующий дым власти Венесуэлы приняли за взрыв, однако не уточнили, как они пришли к таким выводам.

Ранее сообщалось, что ответственность за покушение на Николаса Мадуро взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты». Организация, в частности, заявила, что в покушении были использованы дроны со взрывчаткой.