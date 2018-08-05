Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя подпольная группировка

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты», сообщает РИА «Новости».

В сообщении объединения в твиттере говорится, что операция состояла в полете двух дронов с взрывчаткой С-4 к президентской трибуне. Отмечается, что снайперам президентской гвардии удалось сбить беспилотники на подлете. Группировка также назвала реализацию покушения на Мадуро «вопросом времени».

Реклама

По данным СМИ, группа «Фланелевые солдаты» была создана в 2014 году и связана с полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в январе 2018 года.

Ранее Мадуро выступил с обращением к народу Венесуэлы и рассказал об организаторах покушения на него.