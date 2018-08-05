Макфол прокомментировал назначение Стивена Сигала на пост в МИД России

Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал назначение актера Стивена Сигала на пост в МИД России. Об этом дипломат написал в своем твиттере.

«Отчаяние», — написал Макфол, опубликовав ссылку на решение МИДа.

Позднее он выложил ссылку на еще один материал об этом, сопроводив его подписью: «Сигал теперь русский гражданин? Это будет «интересно».

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал стал специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В Госдепе США не стали комментировать эту информацию.