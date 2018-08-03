США обвинили Россию в нарушении резолюции ООН по КНДР

Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли выступила с обвинением в адрес России в нарушении резолюции, принятой в ООН в отношении КНДР из-за якобы приема на работу северокорейских граждан российской стороной, передает РИА «Новости».

«Заслуживающие доверия сообщения о том, что Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о труде работников из Северной Кореи в других государствах вызывает глубокую озабоченность. Слова стоят мало — Россия не может на словах поддерживать санкции Совета Безопасности только для того, чтобы нарушать их своими действиями», — заявила Хейли.

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Она также указала на то, что подобная информация вызывает особенное беспокойство из-за того, что Россия отказалась признать нарушения Северной Кореей в перегонке нефти, заблокировав запрос США о введении санкций.

Ранее сообщалось, что минфин США ввел санкции против российского банка из-за КНДР.