Адвокат Агаларова прокомментировал запрос Мюллера

Адвокат Скотт Балбер, который представляет интересы российского певца и бизнесмена Эмина Агаларова, заявил, что запрос спецпрокурора США Роберта Мюллер о допросе артиста в рамках расследования «российского вмешательства» не является сенсацией. Об этом сообщает CNN.

По его словам, представители Агаларова уже обсуждали с командой Мюллера дачу показаний певца.

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Он также добавил, что стороны не могут прийти к соглашению относительно условий допроса.

Балбер подчеркнул, что команда Мюллера не желает посетить Россию для проведения допроса, а Агаларов не хочет ехать в США.

Ранее СМИ сообщили, что Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца Эмина Агаларова.