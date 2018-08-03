Действующий лидер Зимбабве победил на президентских выборах

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах главы государства в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за Мнангагву проголосовали более 2,46 млн избирателей.

Как отмечается, его соперник, лидер оппозиции Нельсон Чамиза, набрал более 2 млн голосов.

Ранее МИД России сообщил об обеспокоенности в связи с провокациями оппозиционеров в Зимбабве и обратилось к политическим силам страны с призывом решать противоречия в рамках закона.